شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك 15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمود العسيلى حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك، يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر، الساعة 7 مساء، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التى أحبها الجمهور، منها "يا ناس، حلم بعيد، حتة تانية، حب غلط، وجع الهوى، هى"، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى الشهرالماضى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "قلقان"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وسبقها أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان، وأغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج، ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.

وكان قد أشاد المطرب محمود العسيلى مؤخرا، بقرار نقابة المهن الموسيقية منع تشغيل أى فنان أو فنانة على فلاشة في الحفلات وضرورة أن يكون مصاحبا للفنان فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تعزيز المنافسة والذوق العام، فضلا عن مساعدته في توفير عمل لكثير من الموسيقيين.

وقال المطرب محمود العسيلى، في تعليق على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدا من نقابة المهن الموسيقية، و اتمنى انه يتنفذ و بحزم لان دا هيفرق جدا في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني".