شكرا لقرائتكم خبر عن 716 مليون دولار لـ Fast & Furious 9 منذ يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 إلى 716 مليونًا و558 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم، وذلك منذ وصوله دور العرض حول العالم فى مايو الماضى، لكنه وصل دور العرض الأمريكية فى 25 يونيو الماضى.

وأنقسمت الإيرادات بين 172 مليونًا و972 آلاف دولار بـ دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و543 مليونًا و586 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

وخلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

ولم يضاعف F9 فقط إجمالى عدد الأفلام التى يتم تشغيلها فى الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.