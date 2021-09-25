رسالة إيمان السيد لـ ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة إيمان السيد، عن سعادتها بتماثل الفنانة ياسمين عبد العزيز للشفاء بعد مرحلة مرضية صعبة مرت بها منذ يوليو الماضي.

ونشرت السيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أول صورة لـ"ياسمين" منذ أزمتها الصحية، وعلّقت: "الحمدلله على سلامتك يا حبيبتي".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أول صورة لها منذ أزمتها الصحية التي عانت منها على مدار أكثر من شهرين تقريبًا، وظهرت في الصورة تتوسط طبيبين من رحلة علاجها في سويسرا، موجهة الشكر لهما، ومعلقة "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".

ودخلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، طلب كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وأعلن العوضي خروج زوجته من العناية المركزة في 21 يوليو الماضي، وفي 10 أغسطس غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل مفاجئ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.

وفي يوم 10 سبتمبر الجاري، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.