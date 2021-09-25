بصورة مع يسرا.. إيناس الدغيدي تهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت المخرج إيناس الدغيدي، على تقديم التهنئة للفنانة ريهام حجاج، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت الدغيدي، صورة لها مع ريهام حجاج والنجمة يسرا، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "كل سنة وأنتي طيبة رورو".

وكان رجل الأعمال محمد حلاوة وجه رسالة رومانسية لزوجته الفنانة ريهام حجاج احتفالا بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 22 سبتمبر 1986، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن أضاءت حياتي وحياتنا العائلية.. عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي وعمري.. رورو".

ومن جانب آخر عُرض للفنانة ريهام حجاج في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.