نجمة “Arabs Got Talent” تثير الجدل بعد ظهورها بالحجاب: “ابتدينا نفوق”

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 03:50 صباحاً - أثار ظهور الفنانة المصرية الشابة ياسمينا علواني بالحجاب عبر حسابها على تطبيق «تويتر» الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت ياسمينا علواني نجمة برنامج اكتشاف المواهب «Arabs got talent»، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع«تويتر»، ظهرت من خلالها بالحجاب، معلقةً عليها: «بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق».

وعلى الفور تفاعل الرواد مع صورة المطربة الشابة، مقدمين لها التهاني والمباركات على ارتدائها للحجاب حيث لم ترد الفنانة الشابة بالتأكيد أو النفي على ارتدائها للحجاب، مثلما اعتقد البعض من التغريدة الأخيرة لها، كما أنها لم تشارك بالصورة عبر حساباتها الشخصية بموقعي «فيس بوك»، و«إنستجرام».

وبالبحث عن الصورة التي نشرتها بالحجاب، تبين أنها قديمة، ويعود تاريخها إلى عيد الأضحى السابق، حيث شاركت بها حينها عبر جميع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مهنئةً جمهورها ومتابعيها بالعيد.

يذكر أن ياسمينا العلواني ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب «Arabs got talent» في موسمه الرابع. حصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف النهائي.