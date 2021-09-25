“طوِّل رقبتي”.. عمرو اديب يروي دور تركي آل الشيخ في انتقاله الى mbc!

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 03:50 صباحاً - روى الإعلامي المصري عمرو أديب، جانبًا من كواليس تعاقده مع شبكة قنوات “mbc” السعودية ودور المستشار تركي ال الشيخ في ترشيحه للعمل في القناة.

وقال أديب في مقابلة خاصة على شاشة “mbc مصر”؛ مساء الجمعة، احتفالًا بمرور 30 عامًا على إطلاق القناة: “المستشار تركي آل الشيخ رشّحني، وقالي كلمتين لغاية دلوقتي أساسيين.. قالي طوِّل رقبتي.. كل ما أقابله أقوله، يا أبو ناصر.. أنا طوّلت رقبتك؟”.

وأضاف: “المستشار تركي هو من رشحني للشيخ وليد (الإبراهيم) وقاله ابننا عمرو يحب ينضم للقناة”.

وأشار إلى مقولة “طول رقبتي” حمّلته مسؤولية كبيرة ليؤدي عمله بشكل جيد، لا سيّما أنّ الجمهور في الوقت الحالي أصبح لا يرحم.. حتى لو الشغل كويس”.

وأكمل: “الجمهور لا يرحم حتى لو عاملين شغل كويس .. لو جايب حتة من القمر، يقولك بس فيه قمر تاني.. يعني نكد على الهواء”.