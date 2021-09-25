شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا بالتجمع الخامس 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفل غنائي على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وذلك يوم الخميس الموافق 14 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر.

وطرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته بعنوان "صعبة"، وحققت على موقع الفيديوهات "يوتيوب" 55 مليون مشاهدة، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، والكليب من إخراج تامر حسنى.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدور أحداثه حول حسن، الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.