محمد الفلاح - صور.. 10 إطلالات للفنانة رانيا يوسف في سبتمبر

السبت 25 سبتمبر 2021

خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر سبتمبر بعدد من الإطلالات المميزة التي أبرزت جمالها.



وحرصت الممثلة، التي تثير الجدل دائما بملابسها الجرئية، على مشاركة لحظاتها الجميلة مع جمهورها على السوشيال ميديا.

عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، نشرت يوسف خلال شهر سبتمبر الجاري عددا من إطلالاتها، بينها جلسة تصوير جديدة ارتدت خلالها فستانا باللون الأخضر.

ونالت الفنانة إعجاب متابعيها بإطلالات أخرى، بينها صورة ارتدت فيها فستانا جريئا باللون الأحمر، وعلّقت: "الجمال عدى الكلام".

من ضمن الإطلالات اثنتان صيفيتان بامتياز، الأولى ارتدت فيها شورتا قصيرا باللون الأسود مع قطعة علوية مفتوحة الظهر باللون الأبيض.

أما الثانية فارتدت رانيا قطعة مفتوحة الصدر باللون الأحمر مع تنورة بالأبيض وقبعة باللون ذاته.

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي"، الذي عُرض مؤخرا على منصة "شاهد VIP".

أيضا شاركت في موسم رمضان 2021 بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.