شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جومانا مراد فى المركز الكاثوليكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى، وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، الفنانة جومانا مراد، فى حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الأفلام القصيرة والتى حملت عنوان (نحو حياة أفضل).

وكانت جومانا قد شاركت خلال الأيام الماضية كعضو لجنة تحكيم الأفلام مع عدد من صناع السينما، وأكدت أن التجربة متميزة وكل الأعمال التى ساعدت لجنة التحكيم كانت متميزة، وتعبر عن شعار المهرجان.

وقالت: أى فاعلية ثقافية أو فنية أحب أن أدعمها، والمركز الكاثوليكى من المؤسسات الفاعلة فى الحياة الثقافية والسينمائية العربية وشرفت بتواجدى مع الأب بطرس وكل الزملاء فى دعم الشباب الواعى الذى قدم أفكارا غير تقليدية.

يذكر أن جومانا صورت 4 أيام من مشاهدها فى الفيلم الأمريكي (North of the ten) وتجسد فيه شخصية امرأة عربية تعيش فى الولايات المتحدة، وتتعرض لمواقف صعبة، كما أنها تنتظر عرض فيلم "القصر الملعون" الذى يعتبر التجربة المصرية الأولى فى عالم 3D.