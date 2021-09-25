شكرا لقرائتكم خبر عن داود حسين: أصعب المشاهد في حياتى الإنسانية جائحة كورونا ورحيل والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان داود حسين، إن أصعب المشاهد في حياته الإنسانية جائحة كورونا، وما شاهدناه من الوفيات تأثرنا به بشدة.

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين، خلال لقائه مع دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، مشهد رحيل والدي من أصعب المشاهد في حياتي، وكل انسان يعرف قيمة والده عندما يرزقه الله بولد ليعرف فضل الأب ودوره في حياته، ووالدى كان صديقي وكنا أصحاب وقمت بتربية أبنائي كما تربيت، وأبي له فضل كبير في حياتي.

وتابع داود حسين عن أولاده، إن منهم من شاركني في بعض الأعمال الفنية ولكن بشكل خفيف، ولظروف العمل لا أجلس معهم كثيرا، فطلبت منهم أن يأتوا اللوكيشن حتى أراهم وأنا أعمل، وأولادي حاليا بعيدون عن الفن.





وقال الفنان داود حسين عن التقليد وموهبته فيه، إن التقليد يتطلب أن تتخيل وأن تدخل في الشخصية وتضيف لها، وأن أرجع إلى أرشيف كل فنان. وأضاف الفنان، أن أغلب الشخصيات التي قدمتها بفوازير المشاهير هي من الناس وليست كلها من المشاهير، وأنا قمت بتقليد أحد أفضل أصدقائي. وتابع داود حسين، أنا تتلمذت على يد الفنان الكبير سعد أردش، ثم قام الفنان بتقليده على الهواء.





وقال الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين، إن سمير غانم هو من أفضل من قدم الفوازير ودعا بالرحمة له ولزوجته، قائلا: تأثرنا بشدة لوفاتهما، وأنا أحبه بشدة، وهو اأخي الذي لم تلده أمي، وأيضا الفنان الراحل فاروق الفيشاوي واشتركت مع سمير غانم في أحد الأعمال.

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين عن الفوازير، ردًّا على سؤال الليثى هل زمانها قد انتهى: أتمنى أن تعود الفوازير مرة أخرى، وبخاصة مع وجود مبدعين من الممثلين والشباب من نجوم الفن.