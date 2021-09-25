شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى السابعة لوفاة القنصل الفنان خالد صالح.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت الذكرى السابعة لوفاة القنصل النجم خالد صالح الذى توفى عن عمر يناهز الـ50 عامًا، وذلك بعد إجراء عملية تغيير لصمام القلب قبل وفاته، بمركز مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان، واستغرقت العملية عدة ساعات، ثم تم نقله بعدها إلي غرفة العناية المركزة، وساءت حالته الصحية، قبل أيام من الوفاة، حتى لقي وجه ربه الكريم صباح يوم 25 سبتمبر 2014.

"القنصل" و"حاتم" و"الشيخ مصباح" وغيرها من الشخصيات الدرامية التى جسدها الفنان الراحل خالد صالح، على شاشة السينما والتليفزيون، وعشنا معاها أحداثها الدرامية بحلوها ومرها، وصدقناها كما لو أنها شخص نعرفه فى الواقع، وهذا كان يعتبر سرا من أسرار إبداع صالح.

وكان الراحل خالد صالح قبل وفاته قد كشف من خلال لقاء تلفزيوني له قبل رحيله، بأنه يعاني من مشاكل في القلب منذ الصغر وأجرى عملية في قلبه وهو يبلغ من العمر 35 عاما.



خالد صالح



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