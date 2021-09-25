شكرا لقرائتكم خبر عن فشلت في البينج بونج ومبحبش الدلع.. أبرز تصريحات أحمد السعدنى مع "أبلة فاهيتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا الذى يُعرض على فضائية on الفنان أحمد السعدنى، وكشف خلال الحلقة عن أنه كان يتعرض للسخرية وهو صغير من أصحابه بأحمد صلاح الأيوبى، مشيرا إلى أنه ليس له في أسماء الدلع وكانو بيدلعونى وأنا صغير بسعدون وسوسى.

وأضاف السعدنى، أنا نجحت في عدة ألعاب رياضية كثيرة، وفشلت في لعبة البينج بونج، وإن من أصدقائي من أولاد الفنانين كريم محمود عبد العزيز الذى مثّلت معه في بدايته، وأيضا أحمد الفيشاوى الذى أُسمى على اسمه، والفنان محمد عادل إمام تعرفت عليه متأخر شوية.





وفى السطور التالية نذكر أبرز تصريحات أحمد السعدنى أيضا خلال الحلقة: كنت بخاف من نادية الجندى قبل التعاون معها في التمثيل، ولكن بعد ذلك أصبحنا أصحاب برج السرطان آخر مرة اتعاكست من أسبوع أمام الجيم، وواحدة قالتلى إنت حلو أوى غير التليفزيون كانو بيسمونى طويل وأهبل وأنا صغير، ولما كبرت عرفت أن الطول هيبة





بعمل مقالب طول الوقت في إنجى على وهى بتصدق كل حاجة

عندى ولدين عبدالله وياسين

والدى الفنان صلاح السعدنى دمه خفيف وشديد وقت الجد

خالد الصاوى أحلى إيد بوستها

رقص على أغنية شيك شك شوك

طموحاتى الصحة والستر

وشارك مؤخرا أحمد السعدنى في فيلم "200 جنيه"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

"200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم: إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.