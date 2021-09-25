شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة زائدة من الكوكايين والهيروين السبب الرئيسي في وفاة مايكل ويليامز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تحريات كبير الأطباء في مدينة نيويورك الأمريكية، عن السبب الرئيسي لوفاة النجم العالمي مايكل ك ويليامز، الذى رحل عن عالمنا منذ أسابيع قليلة، والتي جاءت عبارة عن تناول جرعة زائدة من الفلوروفنتانيل والهيروين والكوكايين.

ونقلت صحيفة فارايتي، في تقرير لها، التقرير الذى أكدت من خلاله هيئة الأطباء والمختصين في نيويورك، والذي أكد تناول النجم العالمي مايكل ويليامز، جرعة زائدة من المخدرات يوم 6 سبتمبر الجاري، أدت إلى موته في مقر إقامته بمدينة بروكلين.

وتشابكت أدوار ويليامز، على مر السنين، مع فكرة تعاطيه للمخدرات، ففي ملف تعريف عام 2012 في New Jersey Star-Ledger ، روى قصصًا مروعة عن الحياة المزدوجة التي كان يعيشها مع صعوده إلى النجومية في "The Wire"، حيث كان يتعاطى المخدرات "في أماكن مخيفة مع أشخاص مخيفين".

وتم ترشيح وليامز لجائزة "إيمى" فى عام 2021 لدوره في مسلسل مقاطعة لوفكرافت Lovecraft Country من إنتاج شركة HBO وهو معروف أيضا بأدائه في المسلسل «Broadwalk Empire» من إنتاج HBO أيضا.

وقال بيان صادر عن شبكة HBO: "لقد شعرنا بالحزن عندما علمنا بوفاة مايكل كينيث ويليامز، وهو عضو في عائلة HBO لأكثر من 20 عامًا.. بينما يدرك العالم مواهبه الهائلة كفنان، عرفنا مايكل كصديق عزيز كان محبوبًا من قِبَل كل من كان لهم امتياز العمل معه.. نبعث بأحر تعازينا لأسرته على هذه الخسارة التي لا تُحصى".