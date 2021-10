شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مارتن يؤكد وجود 17 تنينا فى مسلسل House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المؤلف العالمي جورج أر مارتن، وجود عدد كبير من التنانين في المسلسل الجديد الذى يحمل عنوان House of the Dragon، والمشتق من الرواية الأصلية "الجليد والنار" التي سردت في المسلسل التاريخي Game of Thrones الذى حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة screenrant، في تقرير لها تصريحات المؤلف العالمي جورج مارتن، الذى أكد وجود17 تنينا في المسلسل الجديد المقرر عرضه في عام 2022، بالإضافة إلى الكثير من الأحداث المرتبطة بحياة التنانين؛ حيث إن المسلسل يسرد قصة حياة عائلة التايجريان التي اشتهرت بتربية تلك المخلوقات العملاقة.

وسعت الشركة المنتجة لمسلسل Game of Thrones قبل نهايته، إلى الاستفادة من شعبية العرض من خلال الإعلان عن المسلسل الجديد المشتق، بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى المشتقة من الرواية الاصلية.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام سبعة ممثلين جدد لمسلسل الإثارة والخيال المنتظر House of the Dragon، والمشتقة أحداثه من المسلسل الأسطوري Game of Thrones، والذي سيسرد فصة حياة عائلة التايجريان، وستدور احداثه قبل مئات السنين من أحداث الرواية الاصلية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فقد انضم كل من رايان كور، وجيفرسون هول، وديفيد هوروفيتش، وجراهام ماكتافيش، وماثيو نيدهام، وبيل باترسون، وجافين سبوكس، إلى السلسلة المنتظرة House of the Dragon، والتى ستقوم بإنتاجها شبكة HBO الامريكية، والتي طال انتظارها، لينضمون لاعضاء المسلسل الذي سبق أن أعلن عنهم، وهم: بادي كونسيدين، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، ومات سميث، وستيف توسان، وريس إيفانز.