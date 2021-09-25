شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين: سمير غانم أفضل من قدم الفوازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان داود حسين عن التقليد وموهبته فيه، إن التقليد يتطلب أن تتخيل وأن تدخل في الشخصية وتضيف لها، وأن أرجع إلى أرشيف كل فنان.

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن أغلب الشخصيات التي قدمتها بفوازير المشاهير هي من الناس وليست كلها من المشاهير، وأنا قمت بتقليد أحد أفضل أصدقائي.

وتابع داود حسين، أنا تتلمذت على يد الفنان الكبير سعد أردش، ثم قام الفنان بتقليده على الهواء.

وقال الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين، إن سمير غانم هو من أفضل من قدم الفوازير ودعا بالرحمة له ولزوجته، قائلا: تأثرنا بشدة لوفاتهما، وأنا أحبه بشدة، وهو اأخي الذي لم تلده أمي، وأيضا الفنان الراحل فاروق الفيشاوي واشتركت مع سمير غانم في أحد الأعمال.

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين عن الفوازير، ردًّا على سؤال الليثى هل زمانها قد انتهى: أتمنى أن تعود الفوازير مرة أخرى، وبخاصة مع وجود مبدعين من الممثلين والشباب من نجوم الفن.