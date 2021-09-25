أحمد السعدني يظهر بـ"كلبه" مع أبلة فاهيتا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ظهر الفنان أحمد السعدني، مع كلبه "فحمة" في لقائه مع برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" عبر قناة ON.

وأثناء حوار السعدني مع "كارو"، أخبره الإعداد أن كلبه "فحمة" هائجا بالداخل، وعليه أحضروه له، وأوضح أن عمره 3 أشهر.

يذكر أن أخر أعمال أحمد السعدني فيلم "200 جنيه" المعروض حاليا بالسينمات، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

الفيلم شارك في بطولته النجوم: إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد رزق، مي سليم، ودينا فؤاد وغيرهم.

