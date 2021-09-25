ريم مصطفى بفستان قصير وريهام أيمن بـ"هوت شورت".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة لها بفستان قصير وسط شوارع فرنسا، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عبير صبري

خطفت الفنانة عبير صبري، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورة لها مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة".

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن بـ"هوت شورت" أمام البحر في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألبوم غير منشور.. أرجوك أعدني".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة الشابة أسماء جلال، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة".

نادية الجندي

الفنانة نادية الجندي، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير على أحلى الناس.. من لبنان الجميلة".

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي، صورة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجمعة.. نهاية الأسبوع".

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، داخل سيارتها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وصفة الدراما.. 1 كوب من النميمة، 1/4 كوب إشاعات، و9 باوند من الغيرة، تخلط جيدًا وتغطى في الأكاذيب، تحمص ما دمت تفتقر إلى احترام الذات".