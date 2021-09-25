طرد نيكولاس كيدج من مطعم في لاس فيجاس لشجاره وهو مخمور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

التُقط مقطع فيديو يُظهر الممثل نيكولاس كيدج الحاصل على الأوسكار، أثناء طرده من مطعم فاخر في لاس فيجاس بعد دخوله في مشاجرة وهو مخمور مع الموظفين.

وحسب the sun، تم تصوير نيكولاس أثناء طرده من مطعم فاخر في لاس فيجاس بعد أن دخل في مشاجرة مخمور مع الموظفين و"ظن المتفرجون خطأً أنه رجل بلا مأوى".

وتُظهر لقطات عرضتها The Sun، نيكولاس كيدج، وهو يخرج من Lawry's Prime Rib بالقرب من قطاع لاس فيجاس الشهير الأسبوع الماضي.

وأخطأ شهود العيان في البداية في أن النجم - الذي فاز بجائزة الأوسكار عن تصويره لشخص مدمن الكحول في فيلم Leaving Las Vegas - شخص مشرد مخمور.

وحسب The Sun أنه وفقًا للموظفين، كان نيكولاس يشرب ويسكي وهو حافي القدمين باهظ الثمن قبل أن يصبح عدوانيًا.

وقال مصدر لصحيفة The Sun: "كنا في ذلك البار عندما لاحظنا ما اعتقدنا في البداية أنه رجل مشرد مخمور تمامًا وكونه صاخبًا، لقد صدمنا أنه كان نيكولاس.. لقد تم تحطيمه بالكامل وكان يخوض معركة مع الموظفين.. كان في حالة سيئة للغاية وكان يتجول بلا أحذية.. كان يصرخ في الناس ويحاول الدخول في شجار ثم طلب منه الموظفون المغادرة.. لقد كان في حالة سكر لدرجة أنه بالكاد يستطيع ارتداء نعاله قبل أن يتم اصطحابه للخارج".

يذكر أن نيكولاس كيدج تزوج من صديقته ريكو شيباتا في حفل صغير بلاس فيجاس الأمريكية، ويبلغ فارق العمر بينهما نحو 31 عاما وتعد هذه هي الزيجة الخامسة للممثل الأمريكي الشهير.