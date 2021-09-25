تعرضت للتنمر وسبب عدم زواجها.. 15 معلومة عن منة شلبي بعد ترشيحها لـEmmy

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

إنجازا كبيرا حققته النجمة منة شلبي، بعد ترشيحها لجائزة Emmy كأفضل ممثلة، لتصبح أول ممثلة مصرية يتم ترشيحها لهذه الجائزة.

وحصلت منة شلبي على أول ترشيح لجائزة إيمي من مصر عن أدائها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، مع النجوم: آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر، وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم، والمسلسل تم عرضه على منصة "شاهد".

وإليكم أبرز المعلومات عنها:

- من مواليد 24 يوليو 1982.

- والدها رجل الأعمال هشام الدين شلبي, ووالدتها الراقصة زيزي مصطفى، وعمتها الإعلامية بوسي شلبي.

- درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- نظرا لولادتها في عائلة فنية، كانت تظهر في طفولتها في العديد من البرامج التلفزيونية وفوازير رمضان للأطفال.

- في العام 2000 شاركت لأول مرة مع الممثلة سميحة أيوب في مسلسل "سلمى يا سلامة"، كما ظهرت لمدة 3 ثواني في فيلم "العاصفة".

- بدأت معرفة منة شلبي بالجمهور من خلال فيلم الساحر مع الفنان محمود عبد العزيز وإخراج رضوان الكاشف عام 2001.

- شاركت في العام 2002 بمسلسل "أين قلبي" مع يسرا، كما شاركت في العام نفسه في مسلسل "لدواعي أمنية" مع كمال الشناوي وماجد المصري.

- في عام 2003 انطلقت سينمائيا من خلال أفلام "كلم ماما" مع عبلة كامل وحسن حسني، "فيلم هندي" مع أحمد آدم وصلاح عبد الله، "اوعى وشك" مع أحمد رزق وأحمد عيد وحنان مطاوع.

- شاركت عقب ذلك في العديد من الأفلام من بينها لكبار المخرجين مثل "بنات وسط البلد" لمحمد خان، و"بحب السيما" لأسامة فوزي، و"هي فوضى" ليوسف شاهين.

- في عام 2013 اتجهت للدراما الرمضانية من خلال مسلسل "نيران صديقة"، ثم قدّمت في رمضان مسلسلي "حارة اليهود" و"واحة الغروب".

- قالت في برنامج "صاحبة السعادة" إن عدم زواجها حتى الآن ليس لأي سبب إلا القسمة والنصيب، مضيفة أنها تعتبر أن الله يكرمها الآن في عملها، وسيأتي وقتا مناسبا للزواج، مشيرة إلى أنه لا يوجد في قاموسها شيئا باسم "فارس الأحلام"، وأن الأهم بالنسبة لها التفاهم وأن يكون الشخص "ابن أصول" وليس كذابا أو مغرورا.

- قالت في حوار مع برنامج "رأي عام" إنها كثيرا ما تعرضت للتنمر بسبب عمل والدتها الراقصة زيزي مصطفى، وبسبب سمنتها، قائلا: "كنت أعاني من التنمر عشان أمي راقصة شرقية وأنا كمان كنت سمينة، كل يرى بعين روحه، ومن يتنمر يحتاج للعلاج من وجهة نظري أكثر من الشخص الذي يتعرض للتنمر، المتنمر يريد أن يشعر بانتصار زائف، وهي واخدة من إنسانيته ومحتاج ينظر لروحه، لم أتغلب عليه بسهولة وكنت سمينة ومتواجدة في مجتمع يقدر الرقص الشرقي وسعيدة بأمي ولا أخجل منها وفخورة بها وأحبها جدا وأي حاجة في حياتي هي سبب فيها وهي من ربتني".



- تسببت في اعتزال والدتها بسبب ما تتعرض له من زملائها في الدراسة.

- قالت إنها في البداية كانت تقبل الأدوار التي تعرض عليها، لكن بعد فيلم "أنت عمري" و"نوارة" و"الأصليين" أصبحت تميل لتقديم الشخصيات المختلفة عنها.

- حصلت على العديد من الجوائز، بينها: جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية لعام 2006 عن دورها في فيلم "بنات وسط البلد"، جائزة أفضل ممثلة من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية لعام 2007 عن دورها في فيلم "بنات وسط البلد، جائزة أفضل دور نسائي أول من المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورها في فيلم "عن العشق والهوى" لعام 2007، جائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعمالها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2019.

كانت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون، أعلنت أمس الخميس، عن الترشيحات لجوائز مهرجان الإيمي العالمي للتليفزيون لعام 2021، في دورتها الـ49 إذ تم اختيار 44 مرشحًا في 11 فئة من 24 دولة، ويأتي المرشحون من دول: مصر، الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند وإسرائيل واليابان ولبنان والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وحصلت الممثلة منة شلبي على أول ترشيح لجائزة الإيمي من مصر عن أدائها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها ممثلة مصرية لهذه الجائزة.

جدير بالذكر أن هناك جائزة أخرى، تحمل اسم جوائز الإيمي، تم الإعلان عن الفائزين في دورتها الـ73 قبل أيام في شهر سبتمبر.