محمد الفلاح - ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد الشفاء

السبت 25 سبتمبر 2021

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز أول صورة لها بعد الشفاء والعودة من رحلة علاج طويلة نسبيا أثارت مخاوف لدى جمهورها.



ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة تجمعها بطبيبين توليا علاجها في أحد مستشفيات سويسرا.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز إلى جوار الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله الذي شفانا وعفانا.. شكرا د. سارافيو ود. ساماراس".