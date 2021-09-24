شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: لحنت "قمر فى عينى" و"حياتى مش تمام" فى ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الملحن عزيز الشافعى ضيفًا فى برنامج "معكم" التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناةCBC ، وتحدث عزيز عن بدايته الفنية وكواليس تعاونه مع أشهر المطربين فى مصر والوطن العربى.

فى البداية قدمت منى الشاذلى الملحن عزيز الشافعى، قائلة: "كل أعماله تتصدر المواقع والمنصات والحفلات، والناس كلها بتغنى أغانيه، يعيش حالة من الفرح لأن ناديه الزمالك واخد الدورى، عزيز الشافعى موهبة مختلفة تغرد فى منطقة مختلفة، كبار النجوم استعانوا بأغانيه وألحانه، موهبة وتنوع وحالة بيضيفها فى كل الأغانى اللى بنسمعها دلوقتى".

وكشف عزيز الشافعى بداياته مع عالم الفن قائلا إنه كان يعمل مهندس اتصالات، كنت ببدأ خطواتى فى المزيكا وفى نفس الوقت أنا مهندس، بعد كده خدت قرار أتفرغ للمزيكا".

وأضاف: "طول عمرى بلحن لأصحابى بس مش عارف أنا موهوب فعلا ولا أصحابى بيجاملونى".

وقدم عزيز الشافعى ميدلى بصوته لأشهر أغنياته التى لحنها خلال السنوات الأخيرة، وصرح: "ممكن أقعد شهرين مش قادر ألحن أغنية، وساعات بلحن الأغنية فى أقل من نص ساعة، فمثلا "حياتى مش تمام" و"قمر فى عينى" عملتهم فى نفس اليوم والفرق بينهم ساعة".

وقص كواليس لقائه بالمنتج نصر محروس، قائلا: "أول مقابلة مع نصر محروس مكنتش لطيفة، عملت أغنية مع هيثم شاكر، وهانى محروس قال لى هتقابل نصر محروس وكنت فرحان جدا، قعدنا، سمعناه الأغنية هو بص لنا قال: "إيه ده وحشة قوي"، كلمنى بعدها فى التليفون وقال لى: "معلش وهنشتغل مع بعض تانى، وبالفعل اشتغلت مع تامر حسنى وبهاء سلطان، وسومة، وكل مطربى الشركة" .

وعن أغنية "بتاع النعناع" لمصطفى حجاج، قال: "كنت رايح لهانى محروس وكان بيحضر لألبوم لمصطفى حجاج فى السكة عملت أغنية بتاع النعناع وأنا رايح فى الطريق".

وأشار إلى أن أغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد رفض عدد من النجوم غناءها، وظل سنتين يعرضها على مطربين، وقال: "عملتها ومحدش عايز يشتريها لمدة سنتين، وفيه أسامى كبيرة من المطربين رفضوها، دون أن يفصح عن أسماء المطربين.