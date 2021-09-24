شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم ونجوم المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج، والذى أقيم بفيلا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث حضر كل من النجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، والنجمة نيللى كريم والإعلامية بوسى شلبى، والمنتج الكبير جمال العدل وأسرته، والفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض، وعدد من سيدات المجتمع وصديقات ريهام من خارج الوسط الفنى.

كما حضرت سيدة المجتمع لمياء حلاوة، وسيطر على حفل عيد الميلاد أجواء احتفالية متميزة، خاصة في ظل المفاجئة التي أعدها رجل الأعمال محمد حلاوة لزوجته ريهام حجاج، حيث أعد لها مفاجأة عبارة عن صندوق كبير بداخله صورة كبيرة تجمعهما، وبالونات وصور لها فضلا عن كتابة اسمها بالحروف، هذا بالإضافة إلى كتابة اسمها بالورود وبالأنوار ذات الإضاءات الجاذبة، وسط حديقة فيلتهما.

في سياق مختلف تواصل النجمة ريهام حجاج تحضيراتها لمسلسلها الرمضانى الجديد، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الاستقرار على التفاصيل الرئيسية للعمل، من إخراج والفنانين المشاركين فيه.







