شكرا لقرائتكم خبر عن كايلي جينر تستغل فيديو من عام مع ابنتها ستورمي للترويج لإطلاق خطوطها للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، مقطع فيديو التقطته منذ عام مع ابنتها ستورمي، للترويج لخط جديد من مستحضرات التجميل للعناية بالأطفال من منتجات نباتية، والذى ظهرا فيه وهما يسيران فى باحة واسعة وبجوارهما الكثير من الألعاب الضخمة.

وأعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، فى البوست الذى صاحب الفيديو الترويجي عبر "فيس بوك"، عن الموعد الرسمي لإطلاق مستحضرات التجميل للعناية بالأطفال، والمقرر له بعد أربعة أيام فى الـ28 من سبتمبر الجاري.

وقد ظهرت كايلي وابنتها ستورمي البالغة من العمر 3 سنوات مرتدين ملابس زرقاء في جلسة تصوير ترويجية، والتي اعتبرها بعض المعلقين بمثابة تلميح إلى أن نجمة تليفزيون الواقع تتوقع استقبال طفل جديد، حيث علق أحدهم قائلا: "أعتقد أنها ستنجب ولدا"، وأضاف آخر: "اللون الأزرق تلميح إلى إنجاب ولد"، وكتب ثالت: "أشعر وكأنها ستنجب طفلاً".



كايلي جينر وابنتها



كايلي جينر وستورمي



كيلي جينر وابنتها