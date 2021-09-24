شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ ياسمين عبد العزيز: مليون حمد الله على سلامتك يا أحلى ياسمين فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم تامر حسنى رسالة للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد أن تماثلت للشفاء، وذلك عبر خاصية استورى على "إنستجرام"؛ إذ نشر صورة لها برفقة الأطباء معلقًا: "مليون حمد الله على سلامتك يا أحلى ياسمين فى الدنيا".

وشاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، بأول صورة لها عقب عودتها لمصر، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، وظهرت بالصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة الأطباء المعالجين لها فى المستشفى بسويسرا، موجهة الشكر للأطباء، وظهرت بحالة جيدة حسبما أعلن الأطباء المشرفون على حالتها، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".

ووصلت النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة مؤخرًا، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، حيث سافرت لتلقى العلاج هناك قبل قرابة الشهر، وذهب إليها زوجها الفنان أحمد العوضى، وذلك قبل عودتها الليلة إلى مطار القاهرة، بعد تعافيها تماما من الأزمة الصحية التى تعرضت لها.