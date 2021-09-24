شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على نيكولاس كيدج فى حالة "سُكر" بعد مشاجرة مع عمال مطعم شهير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، واقعة القبض على النجم العالمي نيكولاس كيدج، فى حالة سُكر، داخل أحد المطاعم الشهيرة فى ولاية لاس فيغاس الأمريكية، بعد أن دخل في مشاجرة كبيرة مع موظفي وعمال المطعم.

ونقلت صحيفة ذا صن الإنجليزية، تفاصيل واقعة القبض على النجم العالمي صاحب الـ 57 عاما، والتى بدأت بخلع كيدج حذاءه فى المطعم، ومخاطبته للعمال فى المطعم بصوت صاخب، بينما وجه حديثه للعاملين بأنه لا يمتلك أي مأوي.

وظهر كيدج فى الفيديو الذى نشرته الصحيفة الإنجليزية، وهو يخرج من مطعم Lawry's Prime Rib بالقرب من ولاية لاس فيغاس الشهير الأسبوع الماضي، ونقل التقرير أن العاملين فى المطعم لم يتعرفوا على النجم الفائز بجائزة الأوسكار، وبعد تعرفهم على هويته الحقيقية قاموا بطلب الأمن.

ونقل التقرير بعض التفاصيل من العاملين فى المطعم الفاخر، والذين أكدوا أن نيكولاس كيدج، كان يشرب ويسكي باهظ الثمن وبعض من التكيلا قبل أن يصبح عدوانيا، وظهر كيدج وهو يرتدي سروالًا بنقشة جلد النمر، ويجلس على أريكة وهو حافي القدمين.