14 صورة من حفل جورج وسوف في مهرجان جرش 35

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بعد غيابه لسنوات عدة عن مهرجان جرش، عاد المطرب جورج وسوف بحفل جماهيري أشعل معه مدرجات المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية طربا.

الفنان منذر رياحنة قدّم الحفل بالقول: "أنتوا رح تقدموا أبو وديع رح نحكي كلنا سوا.. شكرا لوجودكم"، ودخل الوسوف ليحيي جمهوره، قائلا: "أهلا فيكم في جرش".

جمهور الحفل، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين، استقبل وسوف بالتصفيق وبالهتاف "أبو وديع.. أبو وديع"، بعد صعوده على المسرح.

وقدّم وسوف خلال الحفل، مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة، وسط حضور نحو ٦ آلاف شخص، ومن بينها: "يا بياعين الهوى، يا ليل العاشقين، بتعاتبني على كلمة، قدك المياس، طبيب جراح ، صابر وراضي، علم قلبي الشوق، وقلب العاشق دليلو" ، وكذلك رائعته "كلام الناس".

يشار إلى أن الحفل الأخير لجورج وسوف في جرش عام 2003.