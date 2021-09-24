"وش القفص".. تفاصيل الفيلم المصري الوحيد بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يُنافس فيلم "وش القفص" ضمن مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 37، وهو العمل المصري الوحيد من بين 13 فيلما.

الفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص یعملون بشركة لتصنیع المربى بالإسكندریة، یمرون بأزمات مالیة، وفي خلال سعیھم لإیجاد حل لمشاكلھم المادیة، تتشابك مصائرھم وتتعقد الأمور في إطار من الكومیدیا السوداء.

"وش القفص" مدة عرضه 100 دقيقة، وهو بطولة أشرف المهدي، أمين حجازي، أمينة الزغبي، أنسي الجندي، حنان حناوي، دعاء الزيني، راوية همام، سعيد مصطفى، سمير قنديل، شريف أبو هميلة، عبير السيد، ماجد عبد الرازق، منى عبد الله، هنا حمزة، ومن إخراج دينا عبد السلام.

مخرجة الفيلم دینا عبد السلام، هي مخرجة مستقلة استطاعت أن تنجز جمیع أفلامھا بمدینة الإسكندریة بمیزانیات بسیطة، حصلت أفلامھا "ألف رحمة ونور" ٢٠١٤ ، و"كان وأخواتھا" ٢٠١٦، و"مستكة وریحان" ٢٠١٧ على العدید من الجوائز المحلیة والدولیة، وھي أیضًا كاتبة نُشرت روایتھا "نَصُ ھجرة أبطالھا" عام ٢٠١٢ ومجموعتھا القصصیة "إعادة تدویر" عام ٢٠١٩. كما أنھا حاصلة على الدكتوراه في النقد الأدبي عام ٢٠١٠ وتشغل حاليًا وظیفة أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجلیزیة، بكلیة الآداب بجامعة الإسكندریة.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما، هم: الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "أسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و "السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

فيما يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج سامح عبدالعزيز والمخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

جدير بالذكر أن الدورة ٣٧ لمهرجان الإسكندرية تنطلق يوم السبت 25 سبتمبر الجاري، وتشهد تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.