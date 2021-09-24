"يا مخلصة يا مجتهدة".. إنجي المقدم تهنئ منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة "إيمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت الفنانة إنجي المقدم، على تقديم التهنئة للنجمة منة شلبي، بعد ترشيحها لجائزة Emmy كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

ونشرت إنجي، صورة ترشح "منة" للجائزة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مبروك يا حلوة يا شاطرة يا موهوبة يا مخلصة يا مجتهدة.. ألف مليون مبروك لنجمة مصر الجميلة منة شلبي على ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة من الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية International Emmy Awards عن دورها في مسلسل (في كل أسبوع يوم جمعة)، النجمة منة شلبي هي أول ممثلة مصرية يتم ترشيحها من الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية International Emmy Awards للحصول على جائزة أفضل ممثلة".

كانت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون، أعلنت أمس الخميس، عن الترشيحات لجوائز مهرجان الإيمي العالمي للتليفزيون لعام 2021، في دورتها الـ49 إذ تم اختيار 44 مرشحًا في 11 فئة من 24 دولة، ويأتي المرشحون من دول: مصر، الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند وإسرائيل واليابان ولبنان والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وحصلت الممثلة منة شلبي على أول ترشيح لجائزة الإيمي من مصر عن أدائها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها ممثلة مصرية لهذه الجائزة.

جدير بالذكر أن هناك جائزة أخرى، تحمل اسم جوائز الإيمي، تم الإعلان عن الفائزين في دورتها الـ73 قبل أيام في شهر سبتمبر.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر، وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل تم عرضه على منصة "شاهد".

