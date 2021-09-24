ريهام حجاج تنشر صورا لشقيقتها الصغرى.. والجمهور: "نسخة منك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى.

ونشرت ريهام، صورا لشقيقتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي الصغيرة.. أختي الجميلة.. أنا أحبك حتى القمر".

ولاقت صور شقيقة ريهام حجاج تفاعلا من جمهورها، حيث وجد البعض في الثنائي تشابها كبيرا، ومن بين التعليقات: "شبهك أوي، نسخة منك، أنا افتكرتها أنتي، أنتوا الاتنين قمرات إيه رده بجد ربنا يحميكم، شبهك أوي" وغيرها.

وكان رجل الأعمال محمد حلاوة وجه رسالة رومانسية لزوجته الفنانة ريهام حجاج احتفالا بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 22 سبتمبر 1986، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن أضاءت حياتي وحياتنا العائلية.. عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي وعمري.. رورو".

ومن جانب آخر عُرض للفنانة ريهام حجاج في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.