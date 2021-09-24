يارا تعلن انتهاء تسجيل ألبومها الجديد "مليت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت المطربة اللبنانية يارا، انتهاء تسجيل ألبومها الجديد "مليت" في دبي.

ونشرت يارا صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد، اللي بيحمل عنوان (مليت)، وابتدا العدّ التنازلي.. انتظروه في خلال أسبوع، ألبوم مليت جديد يارا قريبا".

وعام 2021 غنّت يارا تتر مسلسلي "كل الحكاية"، و"كله بالحب"، إلى جانب "آه ع المكتوب" لمسلسل "ولاد العم"، وفيديو كليب "على المكشوف"، وأغنيتي "غير الناس"، و"ودعوني".

وطرحت يارا قبل أيام كليب أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبومنذر.