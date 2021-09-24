الفستان الأسود سبب وعكة ماجدة الرومي في مهرجان جرش!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي تفاصيل وعكتها الصحية التي أصابتها على مسرح مهرجان جرش، نافية اغمائها أو سقوطها أرضاً.

وقالت: “أصررت على ارتداء فستاني الأسود الذي رأيتموني فيه، وكان ضيّقاً جداً، فقررت عدم تناول الوجبات الغذائية، واكتفيت ببعض الفاكهة وقطعة من البسكويت من الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء حتى موعد الحفل”.

وأضافت الفنانة اللبنانية: “كان الطقس حاراً جداً والإضاءة قوية، وأنا متحمّسة كثيراً، ومن دون أكل، كل هذه العناصر مجتمعة جعلتني أشعر بعدم التوازن. ويبدو أنني أصبت بهبوط في الضغط جراء ذلك، وعندما أعطوني كوبا من المياه والسكر ارتحت وعدت فورا إلى المسرح”.

وأردفت: “وكانت ليلة تاريخية غنيت فيها 25 أغنية منها كلمات ومطرحك بقلبي وأحبك جدًا وكن صديقي) وغيرها، ولم أكن مرهقة أبداً، بل على عكس ذلك كنت متحمّسة لهذا المهرجان العريق، وهذا المكان الذي أرى فيه العيد والحب واجتماع الأحبة الذين غمروني بلطفهم ومحبتهم التي تشكل كنزي الحقيقي”.