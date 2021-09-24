فيديو قديم لـ رحمة رياض.. شاهدوا كيف كانت في بداياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم يرصد الفنانة رحمة رياض حين كانت في سن الـ17 من عمرها، عندما تقدمت للاختبار عام 2004 في برنامج “سوبر ستار” أمام الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني. ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات.

وبدت رياض بملامح شبيهة جداً بملامحها الحالية ما يوضح عدم خضوعها لعمليات تجميل او تغييرات جذرية في شكلها.

وكانت رياض تألقت أخيراً على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الجائزة التكريمية العربية “موريكس دور” بإطلالة ساحرة وفستان ذهبي ملوكي من تصميم العالمي زهير مراد، استحوذت على اعجاب النقاد والحضور والمشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخلت النجمة رياض برفقة زوجها النجم الممثل الكسندر علوم قاعة الاحتفالية وحصلت على موريكس تكريمي عن فئة أفضل نجمة غناء عربية عراقية مما يعني افضل مطربة خليجية وعربية للعام ٢٠٢١.

رحمة التي تألقت على المسرح ولاقت ترحيبًا من الحضور توجهت وفي كلمة من القلب بالتحية الى المنظمين للجائزة والى بلدها الثاني لبنان الذي شكل لها شرارة انطلاقتها الى عالم النجومية والداعم الاول للفن العربي متمنية ان يعود وينبض بالفرح والحب والسلام. كما توجهت بالتحية الى بلدها الحبيب العراق. بعد الكلمة قدمت رحمة اغنيتها “الكوكب” التي حققت نجاحا كبيرا على امتدادا العالم العربي وحققت نسبة مشاهدة خيالية عبر “يوتيوب” بلغت ٢٦ مليون مشاهدة في أقل من شهرين على إطلاقها، وهي من كلمات ماهر العزاوي والحان علي صابر ومن توزيع محب الراوي.