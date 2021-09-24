تيم حسن يتصدر محركات البحث في “الهيبة – جبل”: “أنا هنا قائد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفرجت منصّة “شاهد VIP” عن الإعلان الترويجيّ الأوّل لمسلسل “الهيبة – جبل”، ونشره النجم تيم حسن على صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وظهر في البرومو “جبل شيخ الجبل”، يوجّه كلامه إلى سارة إبراهيم (إيميه صيّاح). وأرفق تيم حسن الإعلان بتعليق جاء فيه: “أنا هنا قائد، والقائد في المعركة ما بيصير يقلّل من قيمة خصمه… قريباً”.

يحمل مسلسل “الهيبة – جبل” الكثير من المفاجآت، ويبدو أنّه سيتطرّق إلى نزاعات صاخبة كما ورد في كلام جبل شيخ الجبل، الأمر الذي ينبئ بموسم حافل، وهذا ما أكّده المنتج صادق الصبّاح في حسابه عبر “تويتر”، إذ نشر الإعلان وغرّد قائلاً: “النجم تيم حسن يختتم “الهيبة” كما لم ترونه من قبل، والله ولي التوفيق”.

وفور انتشار الإعلان الترويجي للمسلسل، تصدّر هاشتاغ “#الهيبة_جبل” قائمة الترند بموقع “تويتر” في عدد من البلدان العربية، إذ عبّر محبو تيم حسن عن حماسهم للموسم الجديد من العمل.

وكان تيم حسن قد كشف مؤخرًا عن البوستر الرسمي الأوّل لمسلسل “الهيبة جبل” عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”. وظهر تيم في البوستر بصورة التقطت له من الخلف وسلاحه معلق على ظهره، وعلّق قائلاً: “قريبًا – الهيبة جبل”.

يُذكر أن فريق العمل يواصل تصوير أحداث المسلسل الجماهيري في لبنان، ويشارك تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف في بطولة هذا الجزء، النجم السوري عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لادقاني وغيرهم، وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج “صبّاح أخوان”.