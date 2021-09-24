أخيرًا.. انتظروا ألبوم يارا الجديد بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية يارا عن انتهائها من تسجيل ألبومها اللبناني – المصري الجديد “مليت”، وقالت عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، أنها ستصدر الألبوم خلال الأسبوع المقبل.

يارا على نشرت صورًا لها من داخل الأستوديو مع فريق عمل الألبوم، وعلقت قائلةً: “أخيرًا انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان “مليت”، وابتدا العد التنازلي، انتظروه خلال أسبوع”.

وتعيش يارا حالة استثنائية من النشاط الفني، إذ أصدرت في الأسابيع الماضية 9 أغنيات خليجية من ألبومها الخليجي “غير الناس”، وهي “صد ورد”، “هلا مرحب”، “غير الناس”، “ساري”، “يمرني طاريك”، “ما ودعوني”، “على المكشوف”، “ملّيت”، “من علمك”.

وحصدت أغنيات ألبوم يارا الخليجي “غير الناس” نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

كما أصدرت يارا كليب لأغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أنا رحت منك”، كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبو منذر.