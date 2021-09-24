ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد تعافيها

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"الخليج 365": نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز صورة لها تجمعها بطبيبين توليا علاجها في أحد مستشفيات سويسرا وذلك عبر حسابها على الفيسبوك.

وكتبت الممثلة المصرية إلى جوار الصورة قائلة: "الحمد لله الذي شفانا وعفانا.. شكرا د. سارافيو ود. ساماراس".

كما نشرت مقطعاً مصوراً من شرفة منزلها بالقاهرة، على خاصية الـ"ستوري" عبر تطبيق "انستغرام"، بالإضافة الى صورة لباب غرفتها بالمستشفى والتي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعبارة "وداعا"، في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع.

وكانت عبد العزيز قد طمأنت جمهورها على صحتها في تدوينة نشرتها في العاشر من سبتمبر الجاري عبر حسابها على الفيسبوك قالت فيها: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا

الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو

رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله ...

كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي ...".