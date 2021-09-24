شكرا لقرائتكم خبر عن Pretty Smart مسلسل دراما وكوميديا جديد يطرح أكتوبر المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نيتفلكس أول تريلر لـ مسلسل الكوميديا الجديد Pretty Smart، الذى ستقوم ببطولتة إميلي أوسمنت، وسيتكون من 10 حلقات، ومن المقرر أن يطرح في 8 أكتوبر المقبل.

مسلسل Pretty Smart يدور بعد أن هجرها حبيبها بشكل غير متوقع، اضطرت تشيلسي (إميلي أوسمنت)، المثقفة والروائية الطموحة التي تلقت تعليمها في جامعة هارفارد، للانتقال للعيش مع أختها كلير (أوليفيا) Macklin)، ورفاقها الثلاثة غريبو الأطوار وغير الفكريين جرانت (جريج سولكين)، مدرب شخصي وسيم ومشتت الانتباه، سولانا (سينثيا كارمون)، محامية سابقة تحولت إلى معالجة.

أما جايدن (مايكل هسو روزن)، فـ هو شخص اجتماعي، ومؤثر إعلامي، وبالرغم من المظهر الخارجي القاسي لتشيلسي، ألا أنه تبدا في التغير والتعرف على أصدقائها الجدد، والبدء في تكوين عائلة غير متوقعة.