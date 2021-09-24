شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تطل بالأبيض فى جلسة تصوير جديدة بعد آخر حلقات La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الإسبانية أورسولا كوربيرو بطلة مسلسل La Casa De Papel، المعروفة بـ"طوكيو"، متابعيها بجلسة تصوير خاصة بها بعد أيام من عرض الموسم الأخير من المسلسل، وسرعان ما حصدت تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها عبر انستجرام، خاصة وانها مرتبطة بحدث كبير فى اخر حلقات المسلسل.

وحصل الموسم الخامس والأخير لـ مسلسل La Casa De Papel، على تقييم متوسط وصل إلى 80% من قبل 5 نقاد عالميين، و57% من قبل 117 مشاهدًا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعدما طرح 3 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يطرح الجزء الثانى من الموسم الخامس والأخير لـ مسلسل La Casa De Pape، في 3 ديسمبر المقبل، ودار الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel مع احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحد أفراد العصابة.

ومع القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة منذ بداية العمل، لا يوجد لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل وهو الجيش، وبالتالي تبدأ نهاية عملية السطو والسرقة، ولكن ما بدأ كسرقة سينتهي كحرب.

كما شهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.