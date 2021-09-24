شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يطرح أغنية وطنية بعنوان "بتغني لمين" فى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمد الحلو لطرح أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "بتغني لمين" من المنتظر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية، احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد، ويتعاون الحلو فى الأغنية مع الشاعر الغنائي محمد حارس، وهي من ألحان وتوزيع جو حنا، ويستعد لتسجيلها في أحد الأستوديوهات الخاصة تمهيدا لقرب طرحها.

وتعد أغنية "بتغني لمين" هي التعاون الثالث الذي يجمع محمد الحلو بالشاعر محمد حارس بعد أن تعاونا مؤخرا في الأغاني: "بكره حيندموا"، و"أنا مصري"، ويسجل العمل أول تعاون بين "الحلو" والملحن والموزع جو حنا.

يشار إلى أن آخر الأغاني التي طرحها محمد الحلو على موقع الفيديوهات "يوتيوب" هي أغنية "بكره حايندموا" ، التي كتبها الشاعر محمد حارس، ولحنها ممدوح صلاح، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد صلاح.