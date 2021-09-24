شكرا لقرائتكم خبر عن جوه المحنة منحة.. كيف استفادت ياسمين عبد العزيز من أزمتها الصحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يرغب أحد في عيش تجربة المرض أو الاقتراب منه إلا أنه دائما ما تكون المنح موجودة في قلب المٍحن، وهو ما حصل مع النجمة ياسمين عبد العزيز التي عانت لأيام طويلة خلال الفترة الماضية مع أزمتها الصحية التي ألمت بها واضطرت على أثرها للسفر إلى سويسرا من أجل تلقى العلاج هناك بعد تدهور حالتها، قبل تعافيها مؤخرًا.



ياسمين عبد العزيز

وهى الفترة التي وصلت إلى شهر ونصف في سويسرا قضتها هناك وسط دعاوى محبيها ممن أقلقتهم أخبار مرضها التي استمرت منذ بداية يوليو من العام الجارى ولم تهدأ إلا برسالة طمأنتها لمحبيها قبل أيام، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز الأمور الإيجابية التي ارتبطت بها ياسمين الأيام الماضية.

نفى شائعات الانفصال تمامًا

مع مرور أيام على أخبار الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز، حتى بدأت التكهنات من قبل البعض ممن أثاروا شائعات عن انفصال العوضى وياسمين عبد العزيز إلا أن العوضى نفى تلك الأخبار جملة وتفصيلاً بعدما حرص على التواجد إلى جانب زوجته في سويسرا طوال فترة مرضها، وهو ما دحض تلك الشائعات واثبت أنه لا أساس لها من الصحة تماماً.



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى

محبة جمهورها

منذ الوهلة الأولى من الإعلان عن مرض ياسمين عبد العزيز وتوالت عليها الدعاوى من قبل جمهورها مما أظهر حجم محبيها مثلما ظهر اثناء تفاعلهم مع أزمتها الصحية، الأمر التي حرصت هي بنفسها على ذكره ما ان تمكنت من التحدث عبر حسابها على موقع انستجرام.