شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل House of the Dragon يضم سبعة ممثلين جدد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام سبعة ممثلين جدد لمسلسل الإثارة والخيال المنتظر House of the Dragon، والمشتق احداثه من المسلسل الاسطوري Game of Thrones والذي سيسرد فصة حياة عائلة التايجريان وستدور احداثه قبل مئات السنين من أحداث الرواية الاصلية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، انضم كل من رايان كور، وجيفرسون هول، وديفيد هوروفيتش، وجراهام ماكتافيش، وماثيو نيدهام، وبيل باترسون، وجافين سبوكس، إلى السلسلة المنتظرة House of the Dragon ، والتى ستقوم بإنتاجها شبكة HBO الامريكية، والتي طال انتظارها، لينضمون لاعضاء المسلسل الذي سبق واعلن عنهم وهم بادي كونسيدين، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، ومات سميث، وستيف توسان، وريس إيفانز.



House of the Dragon

وكشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً عن توقف مسلسل الخيال والإثارة House of the Dragon، المشتق من أحداث مسلسل GOT الشهير، بسبب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، ضمن طاقم عمل الإنتاج الخاص بالمسلسل في لندن.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين على مسلسل House of the Dragon، قرروا وقف المسلسل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تنص عليها المملكة المتحدة، بعد اكتشف حالة مصابة بفيروس كورونا، ضمن أفراد إنتاج المسلسل أثناء إجراء عملية المسح الدورية لطاقم عمل المسلسل.