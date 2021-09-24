شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "القومى للسينما" يعرض 6 أفلام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادى "سينما الشباب"، الذى يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته فى تمام السادسة، مساء غدٍ السبت بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

ومن المقرر عرض مجموعة من الأفلام منها؛ فيلم الأنميشن "إعادة تدوير" إخراج محمد سعيد بدر والفيلم الروائى القصير "الخاتم" إخراج نفين سراج والفيلم التسجيلى "آخر سكان الجزيرة" إخراج "سارة فيظى وأحمد جمال"، والفيلم الروائى القصير "فردة وفردة" إخراج محمد شريف، إضافة إلى الفيلم التسجيلى "رحلة كاميرا " إخراج سارة فيظى والفيلم الروائى القصير "مزيكا" إخراج سيف السكري.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائى "إسلام أحمد على" والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم مع والجمهور.

يذكر أن نادى سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، وإدارة الناقد السينمائى إسلام أحمد على. وتقام فعالياته مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.