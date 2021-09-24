ياسمينا العلواني تنشر صورة بالحجاب.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، صورة لها بالحجاب عبر حسابها على موقع "تويتر".

وعلّقت ياسمينا، قائلة: "الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".

وكانت ياسمينا العلواني، كشفت في ١٣ سبتمبر الجاري، عن معاناتها صحيا، وكتبت عبر "تويتر": "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.. أسألكم الدعاء".

وفي اليوم التالي كتبت: "بالله عليكم من يحمل في قلبه لي ذرة حب يدعو الله أن يشفيني".

وفي يوم 15 سبتمبر كتبت: "حاسبوا من كورونا سهل تتجنبوها وصعب تتحملوا آلامها.. دعواتكم".

ياسمينا علواني بدأت مشوارها بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي.

يذكر أن أخر أعمال ياسمينا العلواني كليب "إيه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" في يونيو 2019، من كلمات يحيى محفوظ، ألحان محمد مصباح، وتوزيع طارق توكل.