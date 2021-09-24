تفاصيل 3 أفلام مصرية تنافس بمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تُنافس 3 أفلام مصرية بمسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 37، وذلك من بين 17 فيلما.

ونرصد لكم تفاصيل الـ 3 أفلام في السطور التالية:

"يحكى أن" للمخرج عبد الفتاح زيدان

فيلم "يحكى أن" تصل مدة عرضه لـ ٩:٤٦ دقيقة، وتدور أحداثه حول شاب في مقتبل العمر وتخلى عنه أهله منذ الصغر وبدل من أن يتحول هذا الشاب إلى شاب منحرف تحول إلى فنان رسام عبقري.

مخرج الفيلم عبد الفتاح زيدان، كان قد عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام التسجيلية التي شاركت في مهرجانات عالمية ودولية ومحلية ومنهم من حصد أهم الجوائز، ويُعد فيلم "يُحكى أن" أول عمل تسجيلي له.

"يوم موت الرجل" للمخرج محمد مالك

بينما فيلم "يوم موت الرجل" تصل مدة عرضه ١٦:٤٥ دقيقة، وتدور أحداثه حول شخص يدعى خالد يعيش مع زوجته فريدة حياة مضطربة إلى أن تصل إليه رسائل مجهولة المصدر تشككه فى خيانة زوجته، ويحاول خالد الوصول إلى الحقيقة وإلى صاحب الرسائل فهل يصل في النهاية؟

مخرج الفيلم محمد مالك، هو مخرج شاب ، ٢٤ سنة، حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري AAST، وحاصل على دبلوم صناعة الفيلم (إخراج) من أكاديمية علي بدرخان وكالبير، وأخرج أربعة أفلام قصيرة هم: (زائر الظلام والطبيب وضيف غريب ويوم موت الرجل)، وتم ترشيح فيلم (يوم موت الرجل) للحصول على عضوية نقابة المهن السينمائية شعبة الإخراج.

"باب معزول" للمخرج إسلام رزة

فيلم "ياب معزول"تصل مدة عرضه لـ ٢٤ دقيقة ، وتدور أحداثه حول مراهق صغير يقع في حب امرأة تبلغ من العمر أربعين عامًا وتتطور علاقتهما عندما يتم حبسهما في مكان مغلق يجمعهما معًا، ولكن في النهاية يتغير كل شيء في هذه العلاقة.

ويشارك في بطولة الفيلم إنجي المقدم، أحمد عنان، سلمى طارق، إبراهيم غريب، دينا المغربي، عمر شوقي، بسمة نبيل، هيثم سليمان، عمر عز، بور أبو الدهب، أحمد عبد الوهاب، محمود ناصر، محمد الحلبي.

مخرج الفيلم إسلام رزة، بدأ حياته مديرًا لشركة إعلانات رقمية ومخرجًا فيها، واهتم بالعمل في الإعلانات كصانع أفكار ومن ثم اهتم بالتصوير ومن بعده الإخراج، وعمل في عدد من الأعمال الفنية من ضمنها "أنا شيري دوت كوم".

تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم: الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج أبانوب يوسف، الفلسطيني "أورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب" للمخرج إريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي وكويكيا.

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، بكل من، المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان كريم قاسم، المخرجة الإسبانية نايرا سانز فوينتس والناقد الألماني توماس كاسكي.

جدير بالذكر أن الدورة ٣٧ لمهرجان الإسكندرية تنطلق يوم السبت 25 سبتمبر الجاري، وتشهد تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.