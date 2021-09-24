وفاة رسام الكاريكاتير جمعة فرحات عن عمر يناهز 80 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن رسام الكاريكاتير فوزي مرسي، وفاة الرسام جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن عمر ناهز 80 عاما.

ونشر مرسي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة جمعة فرحات، وعلّق: "البقاء لله.. وفاة الفنان الكبير جمعة فرحات".

ولد جمعة في 24 أبريل 1941 في القاهرة، حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1964، وهو نفس العام الذي التحق فيه بمؤسسة "روزاليوسف" التي عمل بها على مدار 35 عاما، كما رسم لمجلة الأطفال الإماراتية "ماجد" من عام 1972 حتى 1979، كما كان يرسم لصحيفة "الأهرام ويكلي" منذ إصدارها الأول عام 1990، ثم بدأ بنشر أعماله بصحيفة "الأهرام" اليومية منذ 1999.

وعالميا، نُشر لجمعة فرحات رسومات في صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية، و"يوميوري" اليابانية وغيرهما، وبعض أعماله معروضة في المتحف الألماني في بون والمتحف الدولي للكاريكور في فلوريدا، كما عُرضت أعماله في المعارض الأوروبية في بلغاريا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا.

جمعة فرحات حاصل على جائزة علي ومصطفى أمين، وجائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989، واتحاد الصحفيين عامي 1985 و1989.