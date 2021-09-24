مهرجان الجونة يهنئ منة شلبي بعد ترشيحها لجائزة "إيمي" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص مهرجان الجونة السينمائي، على تقديم التهنئة للنجمة منة شلبي، بعد ترشيحها لجائزة Emmy كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

ونشر حساب المهرجان عبر موقع "إنستجرام"، صورة منة مصحوبة بتعليق: "تهانينا للموهوبة الرائعة منة شلبي على ترشحها، كأول نجمة في المنطقة، لجائزة أحسن ممثلة ضمن جوائز إيمي العالمية، عن دورها في المسلسل القصير (في كل أسبوع يوم جمعة)، منة أيضًا ستكون حاضرة بقوة في دورة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي، هل يمكنكم توقع ما الذي ننتظره من منة هذا العام؟".

كانت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون، أعلنت أمس الخميس، عن الترشيحات لجوائز مهرجان الإيمي العالمي للتليفزيون لعام 2021، في دورتها الـ49 إذ تم اختيار 44 مرشحًا في 11 فئة من 24 دولة، ويأتي المرشحون من دول: مصر، الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وفرنسا والهند وإسرائيل واليابان ولبنان والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وحصلت الممثلة منة شلبي على أول ترشيح لجائزة الإيمي من مصر عن أدائها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها ممثلة مصرية لهذه الجائزة.

جدير بالذكر أن هناك جائزة أخرى، تحمل اسم جوائز الإيمي، تم الإعلان عن الفائزين في دورتها الـ73 قبل أيام في شهر سبتمبر.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبدالرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر، وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل تم عرضه على منصة "شاهد".

