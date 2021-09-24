"إهمال وتخاذل قبل التعافي".. تسلسل زمني لأزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أول صورة لها منذ أزمتها الصحية التي عانت منها على مدار أكثر من شهرين تقريبًا، وظهرت ياسمين في الصورة تتوسط طبيبين من رحلة علاجها في سويسرا، موجهة الشكر لهما، ومعلقة "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".

ونرصد لكم تسلسل زمني لأزمة ياسمين عبدالعزيز الصحية في السطور التالية:

دخول ياسمين عبد العزيز المستشفى

بدأت القصة عندما دخلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية.

العوضي يطلب الدعاء

في 17 يوليو، طلب كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

رسالة من العوضي لزوجته

العوضي وجه رسالة مؤثرة لزوجته ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على "فيسبوك" في 17 يوليو الماضي، قائلا: "يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض، عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك أنتِ لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟ بس أنتِ هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتِ وعداني وعد وهتتفذيه، أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة، فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتِ بتشوفيني.. أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتِ بتاخدي قوتك مني، أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض، من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

ياسمين عبد العزيز في حالة خطيرة

كتب الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في 18 يوليو الماضي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطيرة".

دخول ياسمين عبد العزيز الرعاية المركزة

مع انتشار الشائعات حول حالتها؛ كتب العوضي عبر صفحته بموقع "فيسبوك" في 18 يوليو الماضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل، هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية أنها تهوّن عليها، شكرا ليكم".

تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز

وكشف الإعلامي سيد علي، تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز، في 18 يوليو الماضي، ببرنامجه "حضرة المواطن"، قائلا: "ياسمين عبد العزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس أوي، وكانت في مستشفى كويس أوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه في فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا، ياسمين عبد العزيز الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة يا جميلة، الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟".

خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة

وأعلن العوضي خروج زوجته من العناية المركزة في 21 يوليو الماضي، وكتب عبر "فيسبوك": "الحمد لله.. ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تمامًا لمدة أسبوعين، خوفًا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة.. أعتذر لكم عن عدم ردي، لكن اعذروني غصب عني.. شكرًا ليكم كلكم على دعواتكم ليها، ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى

وفي 6 أغسطس الماضي، غادرت ياسمين عبدالعزيز المستشفى، بعد تحسن حالتها الصحية، وكشف زوجها النجم أحمد العوضي، حسب تصريحات صحفية، خروج زوجته من المستشفى، بعد فترة طويلة قضتها بسبب الأزمة الصحية، مؤكدا أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها، تحت مراقبة الأطباء.

سفر ياسمين عبد العزيز للخارج

وفي 10 أغسطس، غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل مفاجئ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، وقالت مصادر مطلعة بالمطار لـ"الخليج 365" آنذاك، إن ياسمين عبدالعزيز وصلت بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4، حيث تقف طائرة إسعاف خاصة، وتم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، على أن تتوجه إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي، وحرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال، على الدعاء للفنانة قبل سفرها، وقالت المصادر إن حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.

العوضي يتوعد المتسبب في حالة ياسمين عبد العزيز

وفي 11 أغسطس الماضي، كتب العوضي عبر "فيسبوك": "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث".

شائعة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بسبب عدم سفرها معها؛ انتشرت شائعة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل ذلك الكاتب أيمن نور الدين عبر "فيسبوك"، وعلّق له "العوضي" قائلا: "والنبي بطل هبد الحكاية مش ناقصة هبد.. اللي قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قولته متحطش السم في العسل وابقى اتأكد من الكلام بعد كده".

سفر العوضي لمرافقة ياسمين

وفي نهاية أغسطس الماضي، نقلت الصحف أن العوضي سافر لزوجته خلال الأيام الماضية للتواجد بجانبها في سويسرا خلال فترة علاجها بأحد المستشفيات العالمية بجنيف.

إجراء ياسمين عملية جراحية في سويسرا

وفي 5 سبتمبر الجاري، كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، قائلة: "أنا على تواصل معها ومع زوجها الفنان أحمد العوضي، أحمد موجود معها في سويسرا، وبلاش يا جماعة إشاعات وحاجات دمها مش خفيف، الناس سابوا الست التعبانة واللي حالتها صعبة وتجري عمليات وقاعدين يقولوا هي أطلقت وسابوا بعض، ياريت نرحم الناس شوية وندعمهم ونقف بجانبهم، ياسمين أجرت عملية جراحية، وهي في تحسن بطيء، والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء، ونتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا، وأؤكد أن أحمد العوضي جنبها في كل لحظة وداعم ومساند لها".

تعافي ياسمين عبد العزيز

وفي يوم 10 سبتمبر الجاري، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ونشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى، ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا.

وعلّقت ياسمين عبد العزيز قائلة: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا، وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".

واختتمت: "كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

العوضي يكشف تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز

وفي يوم 11 سبتمبر الجاري، كشف الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة، وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" من سويسرا: "كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليًا حتى أتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها.. ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية".

وعن تفاصيل حالتها الصحية وما تعرضت له، كشف العوضي: "في 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون 3 أو 4 أيام لكن شهدت تدهورا بعد العملية بشكل كبير.. مقدرش أقول إن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة والمشكلة أن ما حدث هو فشل في اللحاق بالتدهور الذي شهدته، ما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها"، ورد على أحد الأطباء الذي برر فيه ما تعرضت له ياسمين عبدالعزيز، وقال: "مينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص، ما حدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت، ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت، ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي، ده اسمه كلام؟! هل ده طبيعي؟!".

أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد التعافي

كل ذلك قبل أن تشارك اليوم الجمعة، جمهورها ومتابعيها، أول صورة لها منذ أزمتها الصحية، وظهرت في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تتوسط طبيبين من رحلة علاجها في سويسرا، موجهة الشكر لهما، ومعلقة "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".