إنجي المقدم بطلته.. تفاصيل فيلم "باب معزول" بمهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تُنافس الفنانة إنجي المقدم، بفيلم "باب معزول" بمسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 37 .

"باب معزول" تصل مدة عرضه لـ ٢٤ دقيقة، وتدور أحداثه حول مراهق صغير يقع في حب امرأة تبلغ من العمر أربعين عامًا وتتطور علاقتهما عندما يتم حبسهما في مكان مغلق يجمعهما معًا، ولكن في النهاية يتغير كل شيء في هذه العلاقة.

يخوض بطولة الفيلم إنجي المقدم، أحمد عنان، سلمى طارق، إبراهيم غريب، دينا المغربي، عمر شوقي، بسمة نبيل، هيثم سليمان، عمر عز، بور أبو الدهب، أحمد عبدالوهاب، محمود ناصر، محمد الحلبي، ومن إخراج إسلام رزة.

مخرج الفيلم إسلام رزة، بدأ حياته مديرًا لشركة إعلانات رقمية ومخرجًا فيها، واهتم بالعمل في الإعلانات كصانع أفكار ومن ثم اهتم بالتصوير ومن بعده الإخراج، وعمل في عدد من الأعمال الفنية من ضمنها "أنا شيري دوت كوم".

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما، وهي: الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج أبانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب" للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي وكويكيا.

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، من: المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس والناقد الألماني توماس كاسكي.

جدير بالذكر أن الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية تنطلق غدا السبت، وتشهد تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.