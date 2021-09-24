مروان يونس لـ"الخليج 365": "أفضل الجواز بحب المقفول صالوناتي".. وأنتظر "بيت المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قال المذيع والفنان مروان يونس، إن فيلم "عروستي" نال إعجابه بمجرد قراءة السيناريو، خاصة وأن الشخصية التي يلعبها تتسم بخفة الظل.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قريت الدور واشتريت من تالت سطر، شخصية بتهزر بنفس طريقتي، الموضوع في منتهى اللذاذة مفكرتش كتير وقلت عايز أعمله".

وعن رأيه في الموضوع الذي يطرحه الفيلم "الزواج عن حب أم صالونات أفضل"، أكد مروان أنه يفضل الزواج عن حب "جواز بحب جدا، لكن لازم نقفله قافلة صالوناتي، ناكل بيتيفور وندخل بالشيكولاتة مهم ده وتفاصيل محتاجينها، وطلب من الأهل خفوا علينا إحنا بنبقى داخلين مرعوبين، طبطب عليا واديني بوسة هنا".

وأعرب مروان عن سعادته بالعمل مع الفنان أحمد حاتم، لافتًا أن كواليس العمل بينهما كانت جيدة جدًا، وأصبحا صديقين "حسيت اننا مش بنمثل، هو لذيذ ومساند جدًا، وعايز كل الناس تعمل شغل حلو، وبيركز في تفاصيل كتير، رجل يعمل بجد ومحب لعمله من الدرجة الأولى".

مروان ينتظر عرض مسلسل "بيت المعادي"، وفيه يقدم فكرة مشابهة للدور الذي قدمه في "عروستي"، الصديق المُقرب للبطل، ولكن مع وجود تفاصيل أكثر، مثل أن زوجة البطل لا تحبه، وأنه يتسبب في إيقاع صديقه في "الغلط"، مضيفا "مسلسل جاد ودوري فيه مش كوميدي اللي هو كوميدي لأ خفيف، وهو عمل تدور أحداثه في إطار من الإثارة، ومستنيه بفارغ الصبر".

"عروستي" تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، وندى أكرم.