شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف لـ"الخليج 365" كواليس "واحد فى المية" بعد تصدرها التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة صابرين مؤشرات البحث على موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعد انتهاء مسلسل "واحد في المية" الذى حقق ردود فعل واسعة مؤخرًا، وذلك بعدما لعبت فيه شخصية سيدة كفيفة حاولت من خلالها تسليط الضوء على المشاكل والأزمات الذى يواجهها المكفوفين بحياتهم اليومية.

الفنانة صابرين خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أعربت عن سعادتها بردود الفعل حول العمل، قائلة: "منذ الوهلة الأولى لعرض العمل على حتى بداية التصوير اشتغلت عليه بضمير، لأننى كنت أعى أنه بمثابة رسالة على الجميع أن يعى ضرورتها، ومع قيام الدولة بدورها تجاه المجتمع ومناداة الرئيس بحياة كريمة للجميع، علينا كفنانين ضرورة الاهتمام بما نقدمه".



صابرين

وأضافت صابرين: "العمل بمثابة رسالة اعتز جداً بتقديمها، ورغم قصر الحلقات إلا أننى تفاجأة من رد الفعل الكبير حول القضية التي وصلت للناس، لذا سعدت بوصول الرسالة للناس، وأتمنى أن تسلط الأعمال الفنية الضوء على ما تعانيه أي فئة بالمجتمع مثلما حصل خلال المسلسل الذى يتعرض لحياة المكفوفين".

مسلسل "واحد في الميه " تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وهى الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زي القمر"، حيث تم عرض الحكاية الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهاء عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.