شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ندوات وحفلات توقيع لكتب المكرمين بالمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام على هامش الفعاليات الموازية للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، 6 ندوات يعقبها حفلات توقيع للإصدارات الخاصة بالمكرمين ومنهم: النجمة إلهام شاهين وكتابها "المتمردة" تأليف الكاتب والناقد جمال عبد الناصر، والنجم أشرف عبد الغفور وكتابه "قناع الوهم والحقيقة" تأليف الناقد أحمد خميس، والنجم فاروق فلوكس وكتابه "60 سنة فن وهندسة" للكاتب والناقد يسري حسان، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل وكتابه "الحلم والواقع ومسرح الحياة" تأليف الشاعر والناقد جرجس شكري، والمخرج إيميل جرجس وكتابه "بناء مصري قديم" تأليف الناقد عبد الغني داوود، وندوة للفنان الكبير سامي مغاوري وحفل توقيع لكتابه تأليف الدكتور محمد زعيمة.



المكرمون

وكتاب عن الناقدة المسرحية آمال بكير إحدى المكرمات في الدورة المقبلة وكتابها "60 عامًا من المسرح" تأليف الشاعر والناقد محمد بهجت، بالإضافة لكتب أخرى للمكرمين الراحلين ومنها كتاب عن عبدالله غيث بعنوان "فارس المسرح العربي" تأليف الدكتور عمرة دوارة.

تقام جميع هذه الندوات وحفلات توقيع الكتب في المجلس الأعلى للثقافة بالدور الثالث بدءًا من يوم 29 سبتمبر حتي يوم 2 أكتوبر بحضور نجومها ومؤلفي الكتب وعدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة.